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США перебрасывает в Сирию бронетехнику

Воскресенье, 27 октября 2019, 01:57

Пентагон планирует перебросить в Сирию бронированный транспорт для защиты нефтяных месторождений северо-восточной Сирии.

Источник: министр обороны Марк Эспер, передает Politico

"Мы укрепляем эту позицию. В нее войдут некоторые механизированные силы", - сказал Эспер, когда его спросили об оставленном военном присутствии на севере Сирии.

Эспер не вдавался в подробности, однако отметил, что "миссия в Сирии остается тем, с чего началась миссия в Сирии", то есть направленной на борьбу с ИГИЛ.

Как отмечает издание, некоторые западные СМИ утверждают, что США развертывает танки. Однако под "механизированными силами" американские военные обычно подразумевают как подразделения, оснащенные боевыми машинами Брэдли, так и танками Абрамс. Армейская бригада в Кувейте в свою очередь оснащена обоими видами бронетехники.

Из слов Эспера также не было ясно, сколько военнослужащих останется на нефтяных месторождениях или какие типы транспортных средств будут отправлены.

Таким образом, направления американских военных будет означать, что планы по частичному сокращению американского контингента в стране частично пересмотрены.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии после "быстрой 100-процентной победы над халифатом "Исламского государства".

Темы: СШАТрампСирия
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