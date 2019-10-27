Президент Північної Македонії пропонує скликати саміт держав Західних Балкан

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Неділя, 27 жовтня 2019, 02:46

Президент Північної Македонії Стево Пендаровскі виступив з ініціативою про скликання саміту країн Західних Балкан.

Джерело: пресслужба глави Північної Македонії, повідомляє Укрінформ

"Північна Македонія, Албанія та інші держави регіону повинні продовжити європейський шлях, який не має альтернативи. Президент Пендаровскі запропонував країнам Західних Балкан провести надзвичайну зустріч у верхах, щоб обговорити питання розширення ЄС і добросусідські відносини між державами регіону", - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що в разі схвалення ініціативи, Північна Македонія могла б організувати цей самит.

Теми: ЄС Європа


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