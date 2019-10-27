Президент Северной Македонии предлагает созвать саммит государств Западных Балкан

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Воскресенье, 27 октября 2019, 02:46

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с инициативой о созыве саммита стран Западных Балкан.

Источник: пресс-служба главы Северной Македонии, сообщает Укринформ

"Северная Македония, Албания и другие государства региона должны продолжить европейский путь, который не имеет альтернативы. Президент Пендаровски предложил странам Западных Балкан провести чрезвычайную встречу в верхах, чтобы обсудить вопросы расширения ЕС и добрососедские отношения между государствами региона", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в случае одобрения инициативы, Северная Македония могла бы организовать этот Самит.

Темы: ЕС Европа


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