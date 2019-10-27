У Барселоні поліція розігнала акцію протесту
Неділя, 27 жовтня 2019, 03:13
Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових акцій протесту в Барселоні.
Джерело: El Pais
Сутички між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.
Всього близько 350 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони у суботу, 26 жовтня, для участі у протестах.
Нагадаємо:
Протести спричинені внесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.