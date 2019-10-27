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У Барселоні поліція розігнала акцію протесту 

Неділя, 27 жовтня 2019, 03:13
У Барселоні поліція розігнала акцію протесту 

Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових акцій протесту в Барселоні.

Джерело: El Pais

Сутички між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.

Всього близько 350 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони у суботу, 26 жовтня, для участі у протестах.

Нагадаємо:

Протести спричинені  внесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.

Теми: Іспаніяакції
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