У Барселоні поліція розігнала акцію протесту 

Поліція Іспанії застосувала силу, щоб розігнати учасників масових акцій протесту в Барселоні.

Джерело: El Pais

Сутички між правоохоронцями сталися біля будівлі управління національної поліції Барселони.

Всього близько 350 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони у суботу, 26 жовтня, для участі у протестах.

Нагадаємо:

Протести спричинені внесенням верховним судом вироку 12 каталонським політикам, причетним до проведення референдуму про незалежність у 2017 році.