В Барселоне полиция разогнала акцию протеста

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Воскресенье, 27 октября 2019, 03:13

Полиция Испании применила силу для разгона участников массовых акций протеста в Барселоне.

Источник: El Pais

Столкновения между правоохранителями произошли у здания управления национальной полиции Барселоны.

Всего около 350 000 человек вышли на улицы Барселоны в субботу, 26 октября, для участия в протестах.

Напомним:

Протесты вызваны внесением верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению референдума о независимости в 2017 году.

Темы: Испания акции


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