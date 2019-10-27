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В Барселоне полиция разогнала акцию протеста

Воскресенье, 27 октября 2019, 03:13
В Барселоне полиция разогнала акцию протеста

Полиция Испании применила силу для разгона участников массовых акций протеста в Барселоне.

Источник: El Pais

Столкновения между правоохранителями произошли у здания управления национальной полиции Барселоны.

Всего около 350 000 человек вышли на улицы Барселоны в субботу, 26 октября, для участия в протестах.

Напомним:

Протесты вызваны внесением верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению референдума о независимости в 2017 году.

Темы: Испанияакции
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