В Барселоне полиция разогнала акцию протеста

Полиция Испании применила силу для разгона участников массовых акций протеста в Барселоне.

Источник: El Pais

Столкновения между правоохранителями произошли у здания управления национальной полиции Барселоны.

Всего около 350 000 человек вышли на улицы Барселоны в субботу, 26 октября, для участия в протестах.

Напомним:

Протесты вызваны внесением верховным судом приговора 12 каталонским политикам, причастным к проведению референдума о независимости в 2017 году.