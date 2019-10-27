У США через лісові пожежі евакуюють 50 000 людей
В Каліфорнії евакуювали близько 50 000 жителів через бурхливі лісові пожежі на півночі штату.
Джерело: Associated Press
Влада повністю евакуює жителів Хилдсберга і Віндзора.
У свою чергу, американська енергетична компанія Pacific Gas and Electric попередила, що в результаті планового відключення електрики без світла залишаться близько 940 тис. споживачів.
Площа пожежі на півночі Каліфорнії вже перевищила 4 тис. га. Вогонь спалахнув вночі 23 жовтня і стрімко поширився через сильний вітер.
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