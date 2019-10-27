В США из-за лесных пожаров эвакуировали 50 000 человек

В Калифорнии эвакуировали около 50 тыс. жителей из-за бушующих лесных пожаров на севере штата.

Источник: Associated Press

Власти полностью эвакуируют жителей Хилдсберга и Виндзора.

В свою очередь, американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тысяч потребителей.

Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс.га. Огонь вспыхнул ночью 23 октября и стремительно распространился из-за сильного ветра.