В США из-за лесных пожаров эвакуировали 50 000 человек

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Воскресенье, 27 октября 2019, 04:31

В Калифорнии эвакуировали около 50 тыс. жителей из-за бушующих лесных пожаров на севере штата. 

Источник: Associated Press

Власти полностью эвакуируют жителей Хилдсберга и Виндзора. 

В свою очередь, американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) предупредила, что в результате планового отключения электричества без света останутся порядка 940 тысяч потребителей.

Площадь пожара на севере Калифорнии уже превысила 4 тыс.га. Огонь вспыхнул ночью 23 октября и стремительно распространился из-за сильного ветра.

Темы: США пожар


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