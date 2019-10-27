Президент Чилі розпустив весь уряд

Президент Чилі Себастьян Піньєра розпустив весь свій кабінет міністрів, щоб сформувати новий уряд і провести соціальні реформи.

Джерело: BBC

"Я поставив всіх своїх міністрів до відома, щоб реструктурувати свій кабінет, щоб протистояти цим новим вимогам", - сказав він.

Президент додав, що чув вимоги з вулиць.

"Ми знаходимося в новій реальності", - сказав він. "Чилі відрізняється від того, що було тиждень тому".

Президент також оголосив, що комендантську годину, введену в містах по всій Чилі тиждень тому, було скасовано.

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