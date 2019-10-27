Президент Чилі розпустив весь уряд
Неділя, 27 жовтня 2019, 04:11
Президент Чилі Себастьян Піньєра розпустив весь свій кабінет міністрів, щоб сформувати новий уряд і провести соціальні реформи.
Джерело: BBC
"Я поставив всіх своїх міністрів до відома, щоб реструктурувати свій кабінет, щоб протистояти цим новим вимогам", - сказав він.
Президент додав, що чув вимоги з вулиць.
"Ми знаходимося в новій реальності", - сказав він. "Чилі відрізняється від того, що було тиждень тому".
Президент також оголосив, що комендантську годину, введену в містах по всій Чилі тиждень тому, було скасовано.
Нагадаємо:
- Влада чилійської столиці скасувала комендантську годину.
- Рішення було прийнято через тиждень демонстрацій з вимогою економічних реформ і відставки президента Себастьяна Піньєри.