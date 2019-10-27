Президент Чили распустил все правительство
Воскресенье, 27 октября 2019, 04:11
Президент Чили Себастьян Пиньера распустил весь свой кабинет министров, чтобы сформировать новое правительство и провести социальные реформы.
Источник: BBC
"Я поставил всех своих министров в известность, чтобы реструктурировать свой кабинет, чтобы противостоять этим новым требованиям", - сказал он.
Президент добавил, что слышал требования с улиц.
"Мы находимся в новой реальности", - сказал он. "Чили отличается от того, что было неделю назад".
Президент также объявил, что комендантский час, введенный в городах по всей Чили неделю назад, был отменен.
Напомним:
- Власти отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго.
- Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.