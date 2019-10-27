Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Чили распустил все правительство

Воскресенье, 27 октября 2019, 04:11

Президент Чили Себастьян Пиньера распустил весь свой кабинет министров, чтобы сформировать новое правительство и провести социальные реформы.

Источник: BBC

"Я поставил всех своих министров в известность, чтобы реструктурировать свой кабинет, чтобы противостоять этим новым требованиям", - сказал он.

Президент добавил, что слышал требования с улиц.

"Мы находимся в новой реальности", - сказал он. "Чили отличается от того, что было неделю назад".

Президент также объявил, что комендантский час, введенный в городах по всей Чили неделю назад, был отменен.

Напомним:

  • Власти отменили комендантский час в чилийской столице Сантьяго.
  • Решение было принято спустя неделю демонстраций с требованием экономических реформ и отставки президента Себастьяна Пиньеры.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Последние новости
15:53
Минобороны думает присылать мужчинам за границу повестки "по электронке" – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
Все новости...
Реклама: