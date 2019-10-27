Главарь "Исламского государства" погиб в ходе спецоперации США - СМИ

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Воскресенье, 27 октября 2019, 08:56

Лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади предположительно погиб в ходе спецоперации США на северо-западе Сирии.

Источник: CNN со ссылкой на источники в Минобороны США, DW, AFP, Украинская правда 

Детали: По данным представителей Минобороны США, Багдади мог погибнуть в результате подрыва "жилета смертника" в ходе спецоперации американских военных, проведенной 26 октября.  

Подтвердить информацию о гибели главаря ИГИЛ сможет ДНК-тест и биометрическое исследование, отмечают источники CNN.

Первым о возможной гибели Багдади сообщил Newsweek.  

Операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии провели силы спецназначения. Установить местонахождение лидера ИД помогло ЦРУ.

Местонахождение аль-Багдади было раскрыто, когда он пытался вывезти свою семью из провинции Идлиб в направлении турецкой границы, сообщил представитель спецслужбы Ирака со ссылкой на источники в Сирии в комментарии Reuters.

На утро 27 октября в Белом доме анонсировали "важное заявление" президента США Дональда Трампа, не сообщив никаких подробностей. 

Сам Трамп в Твиттере в ночь на воскресенье без уточнений и деталей написал "Что-то очень серьезное произошло только что!". 

48-летний Аль-Багдади - уроженец Ирака, возглавлял ячейку "Аль-Каиды" в Ираке, брал на себя ответственность за взрывы террористов-смертников и другие нападения на шиитов и суннитов, в результате которых за 2010-2013 годы погибли тысячи человек. 

Темы: США терроризм


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