Харків "мінували": 40 лікарень, 7 пологових, 30 ТРЦ

У Харкові через повідомлення про замінування працівники поліції оглянули 40 лікарень, 7 пологових будинків, 30 торгівельних центрів та 7 житлових будинків та евакуювали 708 громадян, з "замінованих" лікарень – 364 особи.

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Повідомлення про закладення вибухівки надійшло до поліції 25 жовтня близько 17:00.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин виявлено не було.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.