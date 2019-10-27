Харків "мінували": 40 лікарень, 7 пологових, 30 ТРЦ

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Неділя, 27 жовтня 2019, 13:28

У Харкові через повідомлення про замінування працівники поліції оглянули 40 лікарень, 7 пологових будинків, 30 торгівельних центрів та 7 житлових будинків та евакуювали 708 громадян, з "замінованих" лікарень – 364 особи. 

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Деталі: Повідомлення про закладення вибухівки надійшло до поліції 25 жовтня близько 17:00.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин виявлено не було.

Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Українська правда
Теми: Харків поліція


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