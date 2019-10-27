Харьков "минировали": 40 больниц, 7 роддомов, 30 ТРЦ

В Харькове из-за сообщения о заминировании работники полиции осмотрели 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов и эвакуировали 708 граждан, из "заминированных" больниц - 364 человека.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Детали: Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию 25 октября около 17:00.

На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.