Харьков "минировали": 40 больниц, 7 роддомов, 30 ТРЦ
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Воскресенье, 27 октября 2019, 13:28
В Харькове из-за сообщения о заминировании работники полиции осмотрели 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов и эвакуировали 708 граждан, из "заминированных" больниц - 364 человека.
Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области
Детали: Сообщение о закладке взрывчатки поступило в полицию 25 октября около 17:00.
На местах событий работали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ обнаружено не было.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Украинская правда
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