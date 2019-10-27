У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" виявили рак - адвокат

У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностовано онкологічне захворювання.

Джерело: коментар адвоката Айдера Азаматова Крим.Реалії

Асан Чапух Крим.Реалії

Деталі: За інформацією адвоката, раніше Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не кращим чином впливає на його здоров'я.

Пряма мова Азаматова: "На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не мали успіху. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав до лікарні, проходив обстеження і лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він вже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду буде ще стільки ж".

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