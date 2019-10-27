У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" виявили рак - адвокат

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Неділя, 27 жовтня 2019, 16:36

У фігуранта кримської справи "Веджіє Кашка" Асана Чапуха діагностовано онкологічне захворювання.

Джерело: коментар адвоката Айдера Азаматова Крим.Реалії

Асан Чапух
Асан Чапух
Крим.Реалії

Деталі: За інформацією адвоката, раніше Чапух скаржився на те, що перебування під домашнім арештом в орендованій квартирі не кращим чином впливає на його здоров'я.

Пряма мова Азаматова: "На жаль, наші спроби змінити йому адресу перебування не мали успіху. За час перебування в СІЗО і під домашнім арештом у мого підзахисного кардинально погіршився стан здоров'я. Він неодноразово лягав до лікарні, проходив обстеження і лікування і, як мені він сам повідомив, у нього діагностовано рак, онкологічне захворювання. Він вже пройшов три курси хіміотерапії і проходить зараз. Попереду буде ще стільки ж".

Передісторія:

  • 7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка", обвинуваченим у вимаганні коштів. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казима Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.
  • До розгляду апеляції на вирок всі фігуранти справи перебуватимуть під домашнім арештом.
  • Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Казим Аметов і Руслан Трубач не визнали свою провину.

Українська правда
Теми: Крим


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