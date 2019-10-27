У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" обнаружили рак – адвокат

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Воскресенье, 27 октября 2019, 16:36

У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.

Источник: комментарий адвоката Айдера Азаматова Крым.Реалии

Асан Чапух
Асан Чапух
Крым.Реалии

Детали: По информации адвоката, ранее Чапух жаловался на то, что нахождение под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

Прямая речь Азаматова: "К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же".

Предыстория:

  • 7 апреля 2019 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве средств. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года.
  • До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.
  • Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач не признали свою вину.

Украинская правда
Темы: Крым


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