У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" обнаружили рак – адвокат
У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.
Источник: комментарий адвоката Айдера Азаматова Крым.Реалии
Детали: По информации адвоката, ранее Чапух жаловался на то, что нахождение под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.
Прямая речь Азаматова: "К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же".
Предыстория:
- 7 апреля 2019 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве средств. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года.
- До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.
- Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач не признали свою вину.