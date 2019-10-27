У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" обнаружили рак – адвокат

У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировано онкологическое заболевание.

Источник: комментарий адвоката Айдера Азаматова Крым.Реалии

Асан Чапух Крым.Реалии

Детали: По информации адвоката, ранее Чапух жаловался на то, что нахождение под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

Прямая речь Азаматова: "К сожалению, наши попытки изменить ему адрес пребывания не увенчались успехом. За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди будет еще столько же".

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