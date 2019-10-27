Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сирійські курди почали відходити від кордону з Туреччиною

Неділя, 27 жовтня 2019, 16:41

Сирійські курдські підрозділи у неділю почали відходити з території вздовж турецького кордону в рамках російсько-турецької угоди, досягнутої минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Сирійські демократичні сили (SDF) вийшли з кількох сіл на прикордонній смузі з Туреччиною.

У неділю SDF заявили, що його сили "перерозподіляються" на нові позиції далеко від кордону з Туреччиною, і їх замінюють сирійські урядові сили.

У своїй інтернет-заяві вони зазначили, що відведення має на меті "зупинити кровопролиття та захистити жителів регіону від турецьких нападів".

У суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував відновити наступ на північному сході Сирії, якщо курдські підрозділи не залишать прикордонну територію.

Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами Анкара вважає терористами, пов'язаними з повстанцями вдома. Наступ було припинено після припинення вогню з боку Росії та США.

Туреччина та Росія домовилися спільно контролювати північні сирійські прикордонні райони, де велася турецька операція. Курди повинні вийти зі смуги глибиною 30 кілометрів до вечора вівторка.

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: