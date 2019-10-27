Сирійські курди почали відходити від кордону з Туреччиною

1598 переглядів
Неділя, 27 жовтня 2019, 17:41

Сирійські курдські підрозділи у неділю почали відходити з території вздовж турецького кордону в рамках російсько-турецької угоди, досягнутої минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Сирійські демократичні сили (SDF) вийшли з кількох сіл на прикордонній смузі з Туреччиною.

У неділю SDF заявили, що його сили "перерозподіляються" на нові позиції далеко від кордону з Туреччиною, і їх замінюють сирійські урядові сили.

У своїй інтернет-заяві вони зазначили, що відведення має на меті "зупинити кровопролиття та захистити жителів регіону від турецьких нападів".

У суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував відновити наступ на північному сході Сирії, якщо курдські підрозділи не залишать прикордонну територію.

Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами Анкара вважає терористами, пов'язаними з повстанцями вдома. Наступ було припинено після припинення вогню з боку Росії та США.

Туреччина та Росія домовилися спільно контролювати північні сирійські прикордонні райони, де велася турецька операція. Курди повинні вийти зі смуги глибиною 30 кілометрів до вечора вівторка.

Теми: Сирія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Він помер, як собака": Трамп підтвердив загибель лідера ІДІЛ 27 жовтня 2019, 15:51
США перекидає у Сирію бронетехніку 27 жовтня 2019, 01:57
Ердоган пригрозив новою операцією в Сирії 26 жовтня 2019, 23:38
Усі новини
Головні новини
Білецький – Зеленському: в Золотому може бути і 10 тисяч людей
Адвокат: Є загроза, що РФ оголосить у розшук звільнених моряків
Зеленському натякнули, що зневага до добровольців призведе не до миру, а до гніву
Бойовики знову порушили "тишу" із забороненої зброї
Усі новини
Фотопроект

Якби герої мультфільмів потрапили в сучасний світ

інновації

33 красиві та корисні речі, надруковані 3D-принтером

future

Як у майбутньому виглядатимуть офісні працівники