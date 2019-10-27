Сирійські курди почали відходити від кордону з Туреччиною

Сирійські курдські підрозділи у неділю почали відходити з території вздовж турецького кордону в рамках російсько-турецької угоди, досягнутої минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Сирійські демократичні сили (SDF) вийшли з кількох сіл на прикордонній смузі з Туреччиною.

У неділю SDF заявили, що його сили "перерозподіляються" на нові позиції далеко від кордону з Туреччиною, і їх замінюють сирійські урядові сили.

У своїй інтернет-заяві вони зазначили, що відведення має на меті "зупинити кровопролиття та захистити жителів регіону від турецьких нападів".

У суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував відновити наступ на північному сході Сирії, якщо курдські підрозділи не залишать прикордонну територію.

Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами Анкара вважає терористами, пов'язаними з повстанцями вдома. Наступ було припинено після припинення вогню з боку Росії та США.

Туреччина та Росія домовилися спільно контролювати північні сирійські прикордонні райони, де велася турецька операція. Курди повинні вийти зі смуги глибиною 30 кілометрів до вечора вівторка.