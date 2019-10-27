Сирійські курди почали відходити від кордону з Туреччиною
Сирійські курдські підрозділи у неділю почали відходити з території вздовж турецького кордону в рамках російсько-турецької угоди, досягнутої минулого тижня.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.
Сирійські демократичні сили (SDF) вийшли з кількох сіл на прикордонній смузі з Туреччиною.
У неділю SDF заявили, що його сили "перерозподіляються" на нові позиції далеко від кордону з Туреччиною, і їх замінюють сирійські урядові сили.
У своїй інтернет-заяві вони зазначили, що відведення має на меті "зупинити кровопролиття та захистити жителів регіону від турецьких нападів".
У суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погрожував відновити наступ на північному сході Сирії, якщо курдські підрозділи не залишать прикордонну територію.
Туреччина розпочала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами Анкара вважає терористами, пов'язаними з повстанцями вдома. Наступ було припинено після припинення вогню з боку Росії та США.
Туреччина та Росія домовилися спільно контролювати північні сирійські прикордонні райони, де велася турецька операція. Курди повинні вийти зі смуги глибиною 30 кілометрів до вечора вівторка.
powered by lun.ua