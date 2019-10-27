Сирийские курды начали отходить от границы с Турцией

1179 просмотров
Воскресенье, 27 октября 2019, 17:41

Сирийские курдские подразделения в воскресенье начали отходить с территории вдоль турецкой границы в рамках российско-турецкого соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сирийские демократические силы (SDF) вышли из нескольких сел на пограничной полосе с Турцией.

В воскресенье SDF заявили, что их силы "перераспределяются" на новые позиции далеко от границы с Турцией, и их заменяют сирийские правительственные силы.

В своем интернет-заявлении они отметили, что отвод имеет целью "остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких нападений".

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить наступление на северо-востоке Сирии, если курдские подразделения не оставят приграничную территорию.

Турция начала наступление на северо-востоке Сирии 9 октября для борьбы с курдскими отрядами, которые Анкара считает террористами, связанными с повстанцами дома. Наступление было прекращено после прекращения огня со стороны России и США.

Турция и Россия договорились совместно контролировать северные сирийские пограничные районы, где велась турецкая операция. Курды должны выйти из полосы глубиной 30 километров до вечера вторника.

Темы: Сирия


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Он умер, как собака": Трамп подтвердил гибель лидера ИГИЛ 27 октября 2019, 15:51
США перебрасывает в Сирию бронетехнику 27 октября 2019, 01:57
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии 26 октября 2019, 23:38
Все новости
Главные новости
Адвокат: Есть угроза, что РФ объявит в розыск освобожденных моряков
Зеленскому намекнули, что пренебрежение к добровольцам приведет не к миру, а к гневу
Боевики снова нарушили "тишину" из запрещенного оружия
Вспышка гепатита А в школе Чернигова: госпитализированы 12 школьников
Все новости
Фотопроект

Если бы герои мультфильмов попали в современный мир

социум

Сделать мир лучше: как проходила презентация фотопроекта ООН

соцсети

15 лайфхаков для фото в Instagram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів