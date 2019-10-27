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Сирийские курды начали отходить от границы с Турцией

Воскресенье, 27 октября 2019, 16:41

Сирийские курдские подразделения в воскресенье начали отходить с территории вдоль турецкой границы в рамках российско-турецкого соглашения, достигнутого на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Сирийские демократические силы (SDF) вышли из нескольких сел на пограничной полосе с Турцией.

В воскресенье SDF заявили, что их силы "перераспределяются" на новые позиции далеко от границы с Турцией, и их заменяют сирийские правительственные силы.

В своем интернет-заявлении они отметили, что отвод имеет целью "остановить кровопролитие и защитить жителей региона от турецких нападений".

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить наступление на северо-востоке Сирии, если курдские подразделения не оставят приграничную территорию.

Турция начала наступление на северо-востоке Сирии 9 октября для борьбы с курдскими отрядами, которые Анкара считает террористами, связанными с повстанцами дома. Наступление было прекращено после прекращения огня со стороны России и США.

Турция и Россия договорились совместно контролировать северные сирийские пограничные районы, где велась турецкая операция. Курды должны выйти из полосы глубиной 30 километров до вечера вторника.

Темы: Сирия
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