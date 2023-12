Зеленський запевняв, що не боїться образити Коломойського – The New Yorker

Президент Володимир Зеленський заявляв, що не боїться образити олігарха Ігоря Коломойського або втратити підтримку телеканалу "1+1".

Джерело: коментарі Зеленського і Коломойського виданню The New Yorker.

Деталі: Журналіст видання зазначає, що зустрічався із Зеленським у серпні цього року незадовго після Дня незалежності України.

Зеленський запевняв, що не надаватиме Коломойському ніяких особливих привілеїв і що він очікує від нього, як і від інших олігархів, витрачати значну частину своїх статків на соціальні та інфраструктурні проекти.

Зеленський сказав, що говорить кожному з них: "Послухай, друже, минуле пройшло... Прийшов час віддати більшу частину ваших грошей на соціальні проекти та реконструкцію Донбасу".

Він наполягав на тому, що не боїться образити Коломойського або втратити підтримку "1+1".

"Якщо після цього канал обернеться проти мене - що ж, тоді ми зрозуміємо, що він не хоче жити по-іншому", - сказав він.

Журналіст також зазначає, що нещодавно зустрівся з Коломойським у його офісі в Києві.

"Зеленський сказав, що він не шукав і не отримував жодних порад від Коломойського, і Коломойський сказав мені, що ніхто з адміністрації Зеленського не обговорював з ним майбутнє Приватбанку і не пропонував ніяких угод", - йдеться у тексті.

"Але якби вони так думали, вони були б розумні", - сказав Коломойський.

Він наполягав на тому, що не має ніякого відношення до підпалу будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, водночас відзначивши: "Якщо ви запитаєте мене, як я до цього ставлюся, мені все одно. Вона втратила частину власності – це трапляється з усіма нами".

Коломойський також стверджував, що Приватбанк був несправедливо відібрано у нього, і сказав, що хоче або повернути його, або отримати матеріальну компенсацію, знаючи, що будь-який варіант викличе невдоволення МВФ та іноземних кредиторів.

Він згадав сцену зі "Слуги народу", в якій Голобородько виганяє делегацію МВФ: якщо він зробив це, чому не може Зеленський?

"Він повинен сказати їм "забирайтеся геть" (tell them to fuck off - ред.)", - сказав Коломойський.