Зеленский уверял, что не боится обидеть Коломойского – The New Yorker

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не боится обидеть олигарха Игоря Коломойского или потерять поддержку телеканала "1+1"

Источник: комментарии Зеленского и Коломойского изданию The New Yorker.

Детали: Журналист издания отмечает, что встречался с Зеленским в августе этого года незадолго после Дня независимости Украины.

Зеленский уверял, что не будет оказывать Коломойскому никаких особых привилегий и что он ожидает от него, как и от других олигархов, тратить значительную часть своего состояния на социальные и инфраструктурные проекты.

Зеленский сказал, что говорит каждому из них: "Послушай, приятель, прошлое прошло… Пришло время отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".

Он настаивал на том, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1".

"Если после этого канал обернется против меня – что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - сказал он.

Журналист также отмечает, что недавно встретился с Коломойским в его офисе в Киеве.

"Зеленский сказал, что он не искал и не получал никаких советов от Коломойского, и Коломойский сказал мне, что никто из администрации Зеленского не обсуждал с ним будущее Приватбанка и не предлагал никаких сделок", - говорится в тексте.

"Но если бы они так думали, они были бы умны", - сказал Коломойский.

Он настаивал на том, что не имеет никакого отношения к поджогу дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, в то же время отметив: "Если вы спросите меня, как я к этому отношусь, мне все равно. Она потеряла часть собственности – это случается со всеми нами".

Коломойский также утверждал, что Приватбанк был несправедливо отнят у него, и сказал, что хочет либо вернуть его, либо получить материальную компенсацию, зная, что любой вариант вызовет недовольство МВФ и иностранных кредиторов.

Он вспомнил сцену из "Слуги народа", в которой Голобородько выгоняет делегацию МВФ: если он сделал это, почему не может Зеленский?

"Он должен сказать им "отвалите" (tell them to fuck off – ред.)", - сказал Коломойский.