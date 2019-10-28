Через пожежі в Каліфорнії евакуюють майже 180 тисяч людей

Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.

Джерело: BBC

Деталі: Евакуація громадян планується з півночі штату, в окрузі Сонома. Там від вогню постраждало вже 30 тисяч акрів землі.

Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі. BBC

Наразі десятки тисяч будинків знаходяться під загрозою пожеж.

Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.

Через надзвичайну ситуацію майже мільйон людей було відключено від електроенергії.

Очікується, що в найближчому часі відключення торкнуться ще мільйонів людей.