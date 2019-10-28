Через пожежі в Каліфорнії евакуюють майже 180 тисяч людей
Понеділок, 28 жовтня 2019, 02:10
Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі.
Джерело: BBC
Деталі: Евакуація громадян планується з півночі штату, в окрузі Сонома. Там від вогню постраждало вже 30 тисяч акрів землі.
Наразі десятки тисяч будинків знаходяться під загрозою пожеж.
Через надзвичайну ситуацію майже мільйон людей було відключено від електроенергії.
Очікується, що в найближчому часі відключення торкнуться ще більше людей.
Ольга Гетьманець, УП