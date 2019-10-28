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Через пожежі в Каліфорнії евакуюють майже 180 тисяч людей

Понеділок, 28 жовтня 2019, 02:10

Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі. 

Джерело: BBC

Деталі: Евакуація громадян планується з півночі штату, в окрузі Сонома. Там від вогню постраждало вже 30 тисяч акрів землі.

 
Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі. 
BBC

Наразі десятки тисяч будинків знаходяться під загрозою пожеж.

 
Влада штату Каліфорнія в США заявила про евакуацію майже 180 тисяч населення через лісові пожежі. 

Через надзвичайну ситуацію майже мільйон людей було відключено від електроенергії.

Очікується, що в найближчому часі відключення торкнуться ще більше людей.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СШАстихійне лихонадзвичайна подія
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