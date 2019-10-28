Из-за пожаров в Калифорнии эвакуируют почти 180 тысяч человек
Понедельник, 28 октября 2019, 02:10
Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.
Источник: BBC
Детали: Эвакуация граждан планируется с севера штата, в округе Сонома. Там от огня пострадало уже 30 тысяч акров земли.
Сейчас десятки тысяч домов находятся под угрозой пожаров.
Из-за чрезвычайной ситуации почти миллион людей были отключены от электроэнергии. Ожидается, что в ближайшем времени отключения коснутся еще больше людей.
Ольга Гетьманец, УП