Из-за пожаров в Калифорнии эвакуируют почти 180 тысяч человек

Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.

Источник: BBC

Детали: Эвакуация граждан планируется с севера штата, в округе Сонома. Там от огня пострадало уже 30 тысяч акров земли.

Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров. BBC

Сейчас десятки тысяч домов находятся под угрозой пожаров.

Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.

Из-за чрезвычайной ситуации почти миллион людей были отключены от электроэнергии. Ожидается, что в ближайшем времени отключения коснутся еще больше людей.