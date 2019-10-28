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Из-за пожаров в Калифорнии эвакуируют почти 180 тысяч человек

Понедельник, 28 октября 2019, 02:10

Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.

Источник: BBC

Детали: Эвакуация граждан планируется с севера штата, в округе Сонома. Там от огня пострадало уже 30 тысяч акров земли.

 
Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.
BBC

Сейчас десятки тысяч домов находятся под угрозой пожаров.

 
Власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.

Из-за чрезвычайной ситуации почти миллион людей были отключены от электроэнергии. Ожидается, что в ближайшем времени отключения коснутся еще больше людей.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СШАстихийное бедствиечрезвычайное происшествие
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