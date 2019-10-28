У Чернігові вже у 15 учнів підозрюють гепатит "А"

Станом на 7 ранку 28 жовтня в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів школи № 7 міста Чернігів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.

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