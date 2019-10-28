Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чернігові вже у 15 учнів підозрюють гепатит "А"

Понеділок, 28 жовтня 2019, 07:52

Станом на 7 ранку 28 жовтня в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів школи № 7 міста Чернігів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Передісторія:

  • 21 жовтня першого учня загальноосвітньої школи №7 із діагнозом гепатит "А" доставили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні. 
  • 27 жовтня вже 12 учнів та працівницю харчоблоку цієї школи було госпіталізовано з підозрою на гепатит "А".
  • Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю. 
  • За даними МОЗ, гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитися ним можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'яЧернігів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
здоров'я
Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не загрожує населенню радіацією – ANS
У Скадовську і Генічеську приховано вакцинують від холери представників окупаційної влади
У Львові хірурги відновили обличчя захисника за допомогою титанових протезів
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: