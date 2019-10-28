У Чернігові вже у 15 учнів підозрюють гепатит "А"
Понеділок, 28 жовтня 2019, 07:52
Станом на 7 ранку 28 жовтня в лікувальному закладі з підозрою на гепатит "А" перебуває на лікуванні 15 учнів школи № 7 міста Чернігів.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів.
Передісторія:
- 21 жовтня першого учня загальноосвітньої школи №7 із діагнозом гепатит "А" доставили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні.
- 27 жовтня вже 12 учнів та працівницю харчоблоку цієї школи було госпіталізовано з підозрою на гепатит "А".
- Гепатит А – захворювання печінки, спричинене вірусом. На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю.
- За даними МОЗ, гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом. Тобто заразитися ним можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини.