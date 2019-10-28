Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чернигове уже у 15 учеников подозревают гепатит "А"

Понедельник, 28 октября 2019, 07:52

По состоянию на 7 утра 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников школы №7 города Чернигов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Предыстория:

  • 21 октября первого ученика общеобразовательной школы №7 с диагнозом гепатит "А" доставили в инфекционное отделение областной детской больницы.
  • 27 октября уже 12 учеников и сотрудницу пищеблока этой школы были госпитализированы с подозрением на гепатит "А".
  • Гепатит А – заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко заканчивается смертью.
  • По данным МОЗ, гепатит А чаще всего передается фекально-оральным путем. То есть заразиться им можно через продукты или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека.

Темы: здоровьеЧернигов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
здоровье
Как подготовиться к беременности, чтобы увеличить шансы родить здорового ребенка – объясняют врачи
Как алкоголь влияет на нервную систему и какие альтернативы для "успокоения" – объясняет врач
Что будет с человеком, которого ударила молния – объясняют ученые
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: