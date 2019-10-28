В Чернигове уже у 15 учеников подозревают гепатит "А"

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Понедельник, 28 октября 2019, 08:52

По состоянию на 7 утра 28 октября в лечебном учреждении с подозрением на гепатит "А" находится на лечении 15 учеников школы №7 города Чернигов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Предыстория:

  • 21 октября первого ученика общеобразовательной школы №7 с диагнозом гепатит "А" доставили в инфекционное отделение областной детской больницы.
  • 27 октября уже 12 учеников и сотрудницу пищеблока этой школы были госпитализированы с подозрением на гепатит "А".



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