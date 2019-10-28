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В Україну йде похолодання і мокрий сніг

Понеділок, 28 жовтня 2019, 08:28
В Україну йде похолодання і мокрий сніг

У найближчі дні в Україні очікується похолодання, дощі та мокрий сніг.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 29 жовтня в Україні, 30 жовтня у південній частині, східних областях, на Закарпатті й Прикарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів.

У вівторок вночі до 1-6° тепла, вдень до 5-10° (на півдні та сході вночі 4-9°, вдень 11-16°).

 

У середу вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень до 2-7° тепла, на півдні країни вночі температура істотно не зміниться, вдень знизиться до 7-12°.

Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. 

 

У столичному регіоні 29 жовтня місцями невеликий дощ, вночі до 1-6° тепла, вдень до +5+10°.

30 жовтня у Києві та області без опадів, вночі +3°-2°, вдень до 2-7° тепла. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с.

31 жовтня – 1 листопада істотні опади не прогнозуються, вночі 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни, 1 листопада і в північних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень в Україні 2-7° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 10° тепла.

На Київщині температура вночі 31 жовтня 0-5° морозу, 1 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла. Без істотних опадів.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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