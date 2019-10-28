В Украину идет похолодание и мокрый снег

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, дожди и мокрый снег.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 29 октября в Украине, 30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Во вторник ночью до 1-6° тепла, днем ​​до +5+10° (на юге и востоке ночью +4+9°, днем ​+​11+16°).

В среду ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем ​​снизится до +7+12°.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В столичном регионе 29 октября местами небольшой дождь, ночью до +1+6° тепла, днем ​​до +5+10°.

30 октября в Киеве и области без осадков, ночью +3°-2°, днем ​​до 2-7° тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

31 октября – 1 ноября существенные осадки не прогнозируются, ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

На Киевщине температура ночью 31 октября 0-5° мороза, 1 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла. Без существенных осадков.