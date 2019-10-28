Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину идет похолодание и мокрый снег

Понедельник, 28 октября 2019, 08:28
В Украину идет похолодание и мокрый снег

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, дожди и мокрый снег.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 29 октября в Украине, 30 октября в южной части, восточных областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Во вторник ночью до 1-6° тепла, днем ​​до +5+10° (на юге и востоке ночью +4+9°, днем ​+​11+16°). 

 

В среду ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​до 2-7° тепла, на юге страны ночью температура существенно не изменится, днем ​​снизится до +7+12°.

Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. 

 

В столичном регионе 29 октября местами небольшой дождь, ночью до +1+6° тепла, днем ​​до +5+10°.

30 октября в Киеве и области без осадков, ночью +3°-2°, днем ​​до 2-7° тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

31 октября – 1 ноября существенные осадки не прогнозируются, ночью 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны, 1 ноября и в северных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем в Украине 2-7° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 10° тепла.

На Киевщине температура ночью 31 октября 0-5° мороза, 1 ноября от 2° мороза до 3° тепла; днем 2-7° тепла. Без существенных осадков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: