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НАБУ пропонує голосувати за члена Ради громадського контролю бюро

Понеділок, 28 жовтня 2019, 08:46

З 9 ранку до 9-ї вечора 28 жовтня проходить відкрите рейтингове Інтернет-голосування з обрання одного члена Ради громадського контролю НАБУ замість того, повноваження якого достроково припинені.

Джерело: Національне антикорупційне бюро і Рада громадського контролю при НАБУ

Деталі: Проголосувати можна на сайті НАБУ. Будь-який громадянин, який проживає на території України, має право взяти участь у рейтинговому Інтернет-голосуванні. Кожен може проголосувати лише один раз і не більше ніж за одного кандидата.

Для запобігання повторного голосування, охочим взяти участь у голосуванні необхідно підтвердити адресу своєї електронної пошти та номер мобільного телефону (українського GSM оператора).

На проходження перевірок і обрання кандидатів відводиться 15 хвилин. Якщо Ви не встигли проголосувати – спробу можна повторити за 5 хвилин.

Протокол голосування з частково закодованими даними доступний протягом усього часу голосування. Кожен, хто проголосує, може знайти і перевірити запис про власний вибір.

Повний протокол з частково знеособленими даними буде опубліковано одразу після завершення голосування.

Обраним до складу Ради громадського контролю за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважається один кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

За результатами конкурсу з формування складу Ради громадського контролю на сайті НАБУ розмістять оголошення про результати рейтингового голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата.

Загалом Рада громадського контролю формується з 15 осіб, відібраних на конкурсі.

Член Ради громадського контролю, обраний замість того, чиї повноваження достроково припинено, обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень цієї ради.

Теми: НАБУ
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