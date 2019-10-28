НАБУ предлагает голосовать за члена Совета общественного контроля бюро

С 9 утра до 9 вечера 28 октября проходит открытое рейтинговое Интернет-голосование по избранию одного члена Совета общественного контроля НАБУ вместо того, полномочия которого досрочно прекращены.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро и Совет общественного контроля при НАБУ

Детали: Проголосовать можно на сайте НАБУ. Любой гражданин, который проживает на территории Украины, имеет право принять участие в рейтинговом интернет-голосовании. Каждый может проголосовать только один раз и не более чем за одного кандидата.

Для предотвращения повторного голосования, желающим принять участие в голосовании необходимо подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона (украинского GSM оператора).

На прохождение проверок и выбора кандидатов отводится 15 минут. Если Вы не успели проголосовать – попытку можно повторить через 5 минут.

28 жовтня 2019 року о 9:00 розпочалося відкрите рейтингове Інтернет-голосування з обрання одного члена

Рада громадського контролю НАБУ замість того, повноваження якого достроково припинені.



Голосування на сайті #НАБУ за посиланням https://t.co/XSSTq40BFq триватиме до 21:00. pic.twitter.com/YOwp9LaxOq — NAB Ukraine (@nab_ukr) October 28, 2019

Протокол голосования с частично закодированными данными доступен в течение всего времени голосования. Каждый, кто проголосует, может найти и проверить запись о собственном выборе.

Полный протокол с частично обезличенными данными будет опубликован сразу по завершении голосования.

Избранным в состав Совета общественного контроля за результатами рейтингового Интернет-голосования считается один кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

По результатам конкурса по формированию состава Совета общественного контроля на сайте НАБУ разместят объявление о результатах рейтингового голосования с указанием количества голосов, поданных за каждого кандидата.

В целом Совет общественного контроля формируется из 15 человек, отобранных на конкурсе.

Член Совета общественного контроля, избранный вместо того, чьи полномочия досрочно прекращены, избирается на срок, оставшийся до истечения годичного срока полномочий этого совета.