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Укрзалізниця зробила маршрут "Київ – Маріуполь" щоденним

Понеділок, 28 жовтня 2019, 09:04

Укрзалізниця запустила другий склад поїзда "Київ – Маріуполь" із оновлених вагонів, чим зробила цей маршрут щоденним.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Дослівно: "Поїзд курсуватиме як другий склад нічного експресу №  10/9 "Київ – Маріуполь". Таким чином маршрут стає щоденним".

Деталі: Потяг складається з 10-ти вагонів (3 плацкартних, 6 купейних та 1 вагона типу СВ).

Укрзалізниця відзначає, що ці вагони капітально відремонтували за понад 140 мільйонів гривень.

Передісторія:

  • Перший склад поїзда № 10/9 "Київ – Маріуполь" курсує з 30 березня через день.
  • За цей період ним скористалися в обох напрямках загалом 74,1 тисячі пасажирів.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяМаріуполь
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