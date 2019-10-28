Укрзализныця сделала маршрут "Киев – Мариуполь" ежедневным

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Понедельник, 28 октября 2019, 10:04

Укрзализныця запустила второй состав поезда "Киев – Мариуполь" с обновленных вагонов, тем самим сделав этот маршрут ежедневным.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев – Мариуполь". Таким образом маршрут становится ежедневным".

Детали: Поезд состоит из 10-ти вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагона типа СВ).

Укрзализныця отмечает, что эти вагоны капитально отремонтировали за более чем 140 миллионов гривен.

Предыстория:

  • Первый состав поезда № 10/9 "Киев – Мариуполь" курсирует с 30 марта через день.
  • За этот период им воспользовались в обоих направлениях целом 74,1 тысячи пассажиров.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця Мариуполь


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