У Кабміні подумують скасувати меддовідки для басейну та роботи

15256 переглядів
Понеділок, 28 жовтня 2019, 10:34

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає за доцільне скасувати медичні довідки, з цього питання він розпочав опитування у соцмережі.

Джерело: пост Дубілета у Facebook

Пряма мова: "В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях.

Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн.

У Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог".

Деталі: На думку Дубілета, такі довідки призводять до зайвої бюрократії, видатків та навантаження лікарень, а самі довідки часто просто продаються. Хоча з іншого боку, можливо, вони мають позитивний вплив на здоров’я українців.

Наразі міністр вирішив дослідити це питання і просить користувачів соцмережі написати свою думку у коментарях.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів медицина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Віцепрем’єр хоче ліквідувати традиційну "пресслужбу" 28 жовтня 2019, 11:31
Зменшення розміру субсидій не буде – прем’єр 28 жовтня 2019, 03:45
Роднянський-молодший розробляє реформи в уряді Гончарука 25 жовтня 2019, 14:38
Усі новини
Головні новини
Штаб ООС підтвердив розведення військ в Золотому
Кремль висунув умову Україні для домовленості про газ
Пристайко заявив про початок розведення сил у Золотому
"Слуга народу" і "ЄС" посварилися в Раді: закидали одне одному держзраду
Усі новини
здоров'я

5 способів відтермінувати початок Альцгеймера

Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

Медицина

Що варто знати про вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями