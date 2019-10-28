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У Кабміні подумують скасувати меддовідки для басейну та роботи

Понеділок, 28 жовтня 2019, 09:34
У Кабміні подумують скасувати меддовідки для басейну та роботи

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає за доцільне скасувати медичні довідки, з цього питання він розпочав опитування у соцмережі.

Джерело: пост Дубілета у Facebook

Пряма мова: "В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає у самих несподіваних місцях.

Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн.

У Західних країнах такого зазвичай немає. Для мене це аргумент на користь скасування таких вимог".

Деталі: На думку Дубілета, такі довідки призводять до зайвої бюрократії, видатків та навантаження лікарень, а самі довідки часто просто продаються. Хоча з іншого боку, можливо, вони мають позитивний вплив на здоров’я українців.

Наразі міністр вирішив дослідити це питання і просить користувачів соцмережі написати свою думку у коментарях.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівмедицина
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