Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кабмине подумывают отменить медсправки для бассейна и работы

Понедельник, 28 октября 2019, 09:34
В Кабмине подумывают отменить медсправки для бассейна и работы

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает целесообразным отменить медицинские справки, по этому вопросу он начал опрос в соцсети.

Источник: пост Дубилет в Facebook

Прямая речь: "В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах.

Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн.

В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований".

Детали: По мнению Дубилета, такие справки приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. Хотя с другой стороны, возможно, они оказывают положительное влияние на здоровье украинцев.

Сейчас министр решил исследовать этот вопрос и просит пользователей соцсети написать свое мнение в комментариях.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: