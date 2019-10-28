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ЄС, швидше за все, погодиться відкласти Brexit до 31 січня - ЗМІ

Понеділок, 28 жовтня 2019, 10:13

Європейський Союз у понеділок, швидше за все, погодиться відкласти вихід Великої Британії з ЄС до 31 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до президента Франції Еммануеля Макрона.

Минулого тижня саме Франція завадила послам ЄС прийняти рішення про відтермінування.

Тепер же її згода має розблокувати угоду між 27 країнами ЄС. Посли ЄС зустрінуться в Брюсселі в понеділок вранці.

"Швидше за все, в понеділок вранці буде угода про продовження до 31 січня", - сказало джерело, додавши, що це сталося після того, як Макрон поговорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном у вихідні.

"Перспектива виборів значно посилилася за вихідні", - додало джерело, підкресливши, що третя відстрочка Brexit буде надана з деякими умовами.

Серед них - відмова перегляду умов угоди про вихід і згода на зустріч 27 країн ЄС без Британії для обговорення майбутнього блоку.

Як відомо, Палата громад парламенту Британії сьогодні голосуватиме за пропозицію Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Нагадаємо, Палата громад попередньо схвалила угоду про Brexit, але згодом відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

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