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ЕС, скорее всего, согласится отложить Brexit до 31 января – СМИ

Понедельник, 28 октября 2019, 10:13

Европейский Союз в понедельник, скорее всего, согласится отложить выход Великобритании из ЕС до 31 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

На прошлой неделе именно Франция помешала послам ЕС принять решение об отсрочке.

Теперь же ее согласие должно разблокировать соглашение между 27 странами ЕС. Послы ЕС встретятся в Брюсселе в понедельник утром.

"Скорее всего, в понедельник утром будет соглашение о продлении до 31 января", - сказал источник, добавив, что это произошло после того, как Макрон поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в выходные.

"Перспектива выборов значительно усилилась за выходные", - добавил источник, подчеркнув, что третья отсрочка Brexit будет предоставлена ​​с некоторыми условиями.

Среди них - отказ от пересмотра условий соглашения о выходе и согласие на встречу 27 стран ЕС без Великобритании для обсуждения будущего блока.

Как известно, Палата общин парламента Великобритании сегодня будет голосовать за предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря.

Напомним, Палата общин предварительно одобрила соглашение о Brexit, но впоследствии отказалась утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения, предложенный правительством.

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