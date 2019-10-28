Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд став на бік ОККО у "газовій" справі проти АМКУ

Понеділок, 28 жовтня 2019, 11:10

Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, які підтверджували правомірність висновків Антимонопольного комітету про змову на ринку автогазу щодо компанії "ОККО-Контракт" та направив справу на повторний розгляд.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 22 жовтня, передає enkorr.

"Таким чином, Верховний Суд вперше став на бік учасників ринку в суперечці з Антимонопольним комітетом щодо "змови" на ринку скрапленого газу, який, за словами комітету, мав місце в серпні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

"Верховний Суд прийшов до висновку, що суди попередніх інстанцій належним чином не встановили всі обставини справи і не оцінили доказів в їх сукупності, а також не надали належної оцінки відповідним аргументам підприємства", - йдеться в рішенні суду.

Колегія суддів також зазначила, що ознаки схожих дій, до яких апелює АМКУ, не можуть бути єдиним доказом наявності попередньої змови між учасниками ринку. Схожі дії могли стати результатом збігу або бути продиктованими специфікою ринку автогазу.

Нагадаємо:

У травні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував на 77 мільйонів гривень мережі АЗС WOG, SOCAR і ОККО за змову в сегменті торгівлі високооктановими бензинами та дизельним паливом.

Економічна правда

Теми: судАнтимонопольний комітетгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: