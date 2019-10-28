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Верховный Суд встал на сторону ОККО по "газовому" делу против АМКУ

Понедельник, 28 октября 2019, 11:10

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, которые подтверждали правомерность выводов Антимонопольного комитета о сговоре на рынке автогаза в отношении компании "ОККО-Контракт" и направил дело на повторное рассмотрение.

Соответствующее решение Верховный суд принял 22 октября, передает enkorr.

"Таким образом, Верховный Суд впервые встал на сторону участников рынка в споре с Антимонопольным комитетом по "сговору" на рынке сжиженного газа, который, по словам комитета, имел место в августе 2017 года", - говорится в сообщении.

"Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций должным образом не установили все обстоятельства дела и не оценили доказательств в их совокупности, а также не сделали должную оценку соответствующих аргументов предприятия", - говорится в решении суда.

Коллегия судей также отметила, что признаки похожих действий, к которым апеллирует АМКУ, не могут быть единственным доказательством наличия предварительного сговора между участниками рынка. Похожие действия могли стать результатом совпадения или быть продиктованными спецификой рынка автогаза.

Напомним:

В мае 2019 года Антимонопольный комитет оштрафовал на 77 миллионов гривень сети АЗС WOG, SOCAR и ОККО за сговор в сегменте торговли высокооктановыми бензинами и дизельным топливом.

Экономическая правда

Темы: судАнтимонопольный комитетгаз
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