Катування в'язнів: ДБР порушило справу проти тюремників

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 12:17

Державне бюро розслідувань підозрює працівників однієї з установ виконання покарань у катуванні ув’язненої.

Джерело: пост першого заступника директора ДБР Ольги Варченко у Facebook  

Пряма мова: "Днями розпочали кримінальне провадження за ст. 127 КК України (катування) щодо працівників однієї з установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України".

Деталі: За словами Варченко, приводом для цього послугувало звернення представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За попередніми даними, працівники згаданої установи не забезпечили надання медичної допомоги онкохворій ув’язненій. Після цього жінка подала позов до Європейського суду з прав людини й виграла справу.

Після вердикту суду онкохвору ув’язнену перевели до іншої установи виконання покарань.

Але під час транспортування працівники установи, які її супроводжували, ймовірно побили жінку.

Ув’язнена припускає, що у такий спосіб службовці помстилися їй за те, що поскаржилася до ЄСПЛ.

Наразі слідчі Центрального апарату ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії й намагаються встановити всі обставини справи.
 

Українська правда
Теми: ДБР в'язниця


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