Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пытки заключенных: ГБР возбудило дело против тюремщиков

Понедельник, 28 октября 2019, 11:17

Государственное бюро расследований подозревает сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний в пытках заключенной.

Источник: пост первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook

Прямая речь: "На днях начали уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Детали: По словам Варченко, поводом для этого послужило обращение представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По предварительным данным, сотрудники упомянутого учреждения не обеспечили оказание медицинской помощи онкобольной заключенной. После этого женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело.

После вердикта суда онкобольною заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний.

Но во время транспортировки сотрудники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно избили женщину.

Заключенная предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что она пожаловалась в ЕСПЧ.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР осуществляют неотложные следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.

Украинская правда
Темы: ГБРтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
ГБР
ГБР подозревает депутатов Киевсовета в уклонении от военной службы
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР рассказало, как подсудимый 2 года собирал "пояс шахида"
В Черкасской области накрыли сеть нарколабораторий, которая действовала под "крышей" полицейских
Последние новости
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:40
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
14:30
Во Франции более 700 работников Airbus Atlantic отравились на предрождественском ужине
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
Все новости...
Реклама: