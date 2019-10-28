Пытки заключенных: ГБР возбудило дело против тюремщиков

Государственное бюро расследований подозревает сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний в пытках заключенной.

Источник: пост первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook

Прямая речь: "На днях начали уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки) в отношении сотрудников одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

Детали: По словам Варченко, поводом для этого послужило обращение представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По предварительным данным, сотрудники упомянутого учреждения не обеспечили оказание медицинской помощи онкобольной заключенной. После этого женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело.

После вердикта суда онкобольною заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний.

Но во время транспортировки сотрудники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно избили женщину.

Заключенная предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что она пожаловалась в ЕСПЧ.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР осуществляют неотложные следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.