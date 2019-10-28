Росіяни вважають Україну і США найбільш недружніми країнами

На думку росіян, найбільш недружніми країнами по відношенню до Росії є США (67%) і Україна (53%).

Джерело: результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки, опубліковані 28 жовтня

Дослівно: "Найнапруженіші відносини у Росії з США (67%), проте ця частка знизилася на 8 в.п. в порівнянні з минулим роком.

Навпаки, зросла кількість тих, хто вважає, що напруженими є відносини Росії з Україною (53% в 2019 році, а 39% в 2018 р.). Завершує ТОП-3 недружніх до Росії країн, на думку росіян, Велика Британія (25%, в 2018 р. - 33%)".

Деталі: Найбільш дружніми до Росії опитані назвали Китай (45%), Білорусь (30%) і Казахстан (21%).

53% опитаних вважають ключовим потенційним джерелом військової загрози для Росії США.

У той же час, частка росіян, що допускають існування загрози військового нападу на Росію склала 31%, що на 12% нижче, ніж в грудні 2018 року.

Опитування проводили 22 серпня 2019 року серед 1600 респондентів старше 18 років методом телефонного інтерв'ю. Для вибірки максимальний розмір помилки з імовірністю 95% не перевищує 2,5%.