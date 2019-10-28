Россияне считают Украину и США самыми недружественными странами

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Понедельник, 28 октября 2019, 12:44

По мнению россиян, самыми недружественными странами по отношению к России являются США и Украина.

Источник: результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 28 октября

Дословно: "Самые напряженные отношения у России с США (67%), однако эта доля снизилась на 8 п.п. в сравнении с прошлым годом.

Напротив, выросло число тех, кто считает, что напряженными являются отношения России с Украиной (53% в 2019 г. и 39% в 2018г.) Завершает ТОП-3 недружелюбных к России стран, по мнению россиян, Великобритания (25%, в 2018г. —  33%)".

Детали: Самыми дружественными к России опрошенные назвали Китай (45%), Беларусь (30%) и Казахстан (21%).

53% опрошенных считают ключевым потенциальным источником военной угрозы для России США.

В тоже время, доля россиян, допускающих существование угрозы военного нападения на Россию составила 31%, что на 12 % ниже, чем в декабре 2018 года.

Опрос был проведен 22 августа 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Украинская правда
Темы: Росcия Украина США


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