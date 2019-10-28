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Малолітні брат із сестрою випали з вікна лікарні на Одещині

Понеділок, 28 жовтня 2019, 12:48

З вікна другого поверху Великомихайлівської районної лікарні в Одеській області випали брат і сестра 2017 і 2014 року народження.  

Джерело: прес-служба поліції Одеської області

Дослівно: "Хлопчик з дівчинкою, 2017 та 2014 року народження, випали з вікна палати на другому поверсі. Внаслідок падіння дівчинка отримала тяжку черепно-мозкову травму, а її менший братик – ушкодження хребта.

Напередодні малюки були вилучені представниками служби у справах дітей з неблагополучної родини, умови життя якої – неприйнятні для дітей. Для обстеження їх доставили до районної лікарні та помістили у палаті на другому поверсі. Саме з її вікна дітки, залишені без нагляду медперсоналу, і впали".

Деталі: Наразі діти госпіталізовані до обласної дитячої лікарні. 

За фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей у Великомихайлівському відділенні поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.137  ККУ.

Правоохоронці будуть встановлюватися всі обставини події, а також особи, які у ній винні.

За подібне правопорушення законом передбачено до трьох років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Українська правда

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