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Малолетние брат с сестрой выпали из окна больницы в Одесской области

Понедельник, 28 октября 2019, 12:48

Из окна второго этажа Великомихайловской районной больницы в Одесской области выпали брат и сестра 2017 и 2014 года рождения.

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно: "Мальчик с девочкой, 2017 и 2014 рождения, выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника.

Накануне дети были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи, условия жизни которой - неприемлемы для детей. Для обследования были доставлены в районную больницу, их поместили в палате на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали".

Детали: Сейчас дети госпитализированы в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловском отделении полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.137 УК.

Правоохранители будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые виноваты в происшествии.

За подобное правонарушение законом предусмотрено до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Украинская правда

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