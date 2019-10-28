Зеленський сходив до ГПУ і НАБУ "зарядити їх енергією"

Президент Володимир Зеленський, спілкуючись з працівниками Генпрокуратури і НАБУ запевнив, що на них не буде тиску зі сторони Офісу президента.

Джерело: Виступ президента на зустрічі з САП, НАБУ та Генпрокуратури

Пряма мова Зеленського: "Ми дійсно поважаємо вашу професію, кожного з вас. Я хотів би з вам особисто познайомитись з кожним. Але поки мало часу для цього. Але хотів би вас привітати. Хотів би вам сказати, що сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, для того, щоб усі корупціонери були за гратами. А це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія… Ми приїхали, щоб вас зарядити цією енергією. Щоб ви розуміли, що ми на вас впливати не будемо і не хочемо".

"Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топкорупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це вже ніколи не пробачить. А зараз у нас є великий шанс".

Деталі: Зеленський також сказав, щоб працівники ГПУ, САП і НАБУ зверталися в Офіс президента, якщо хтось буде чинити на них тиск. Він попросив доводити свої справи до суду.

Передісторія: У понеділок стало відомо, що Зеленський 28 жовтня зустрінеться з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником.

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