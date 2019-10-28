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Зеленський проведе екстрену зустріч з керівниками НАБУ і САП

Понеділок, 28 жовтня 2019, 10:30
Зеленський проведе екстрену зустріч з керівниками НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський 28 жовтня планує зустрітися з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким і главою НАБУ Артемом Ситником.

Джерело: поінформовані співрозмовники "Української правди"

Дослівно: "Має відбутися зустріч з керівництвом НАБУ і САП".

Деталі: Зустріч пройде 28 жовтня у НАБУ за ініціативи президента. За словами джерела "Української правди" в Офісі президента, на екстреній зустрічі буде весь керівний склад НАБУ і САП. Відзначається, що президент не озвучував теми майбутньої розмови. 

Також на зустрічі буде присутній генпрокурор Руслан Рябошапка.

Що було раніше: 11 депутатів, які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

Після опублікування інформації у ЗМІ САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.

Нагадаємо:

  • 31 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з директором НАБУ Артемом Ситником і керівником САП Назаром Холодницьким.
  • Зеленський заявив, що гарантує незалежність антикорупційних органів і чекає результатів через три місяці.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

Українська правда

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Теми: НАБУЗеленськийХолодницькийСитник
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