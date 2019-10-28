Світоліна обіграла чеську тенісистку на старті в Китаї
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла свій перший матч у групі на турнірі WTA Finals у Шеньчжені, обігравши чеську тенісистку Кароліну Плішкову.
Джерело: сайт Великий теніс України
Деталі: Перший раунд у пурпуровій групі закінчився рахунком 7-6 (12), 6-4.
👏👏 Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the— WTA (@WTA) 28 октября 2019 г.
Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN
Для Плішкової це був 6-й матч проти суперниці з топ-10 у цьому сезоні (3-3). Світоліна провела свій 7-й матч проти гравця з першої десятки (2-5) в цьому році.
Тенісистки зустрілися на корті вперше з торішнього Підсумкового турніру, де Світоліна також здобула перемогу над чешкою.
На старті першої партії Еліна й Кароліна обмінялися брейками, після чого по черзі брали гейми на своїй подачі.
На тай-брейку Світоліній знадобилося 7 сетболів, щоб записати партію до свого активу (у Плішкової був один сетбол).
У другій партії з рахунку 2-0 українка програла наступні 3 гейми, але потім зробила брейк (4*-3) і далі довела матч до перемоги, відігравши два брейкпоінта в заключному геймі.
За підсумками зустрічі в активі Світоліної 2 ейси при одній подвійній помилці, 21 віннер і 16 невимушених помилок, 3 реалізованих брейкпоінта з 8.
На рахунку Плішкової 7 ейсів при 6 подвійних помилках, 37 віннер і 42 невимушених помилки, 2 реалізованих шанси на брейк із 4.
У другому матчі дня 28 жовтня зіграють Бьянка Андрееску (Канада) й Симона Халеп (Румунія).
powered by lun.ua