Світоліна обіграла чеську тенісистку на старті в Китаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла свій перший матч у групі на турнірі WTA Finals у Шеньчжені, обігравши чеську тенісистку Кароліну Плішкову.

Джерело: сайт Великий теніс України

Деталі: Перший раунд у пурпуровій групі закінчився рахунком 7-6 (12), 6-4.

Для Плішкової це був 6-й матч проти суперниці з топ-10 у цьому сезоні (3-3). Світоліна провела свій 7-й матч проти гравця з першої десятки (2-5) в цьому році.

Тенісистки зустрілися на корті вперше з торішнього Підсумкового турніру, де Світоліна також здобула перемогу над чешкою.

На старті першої партії Еліна й Кароліна обмінялися брейками, після чого по черзі брали гейми на своїй подачі.

На тай-брейку Світоліній знадобилося 7 сетболів, щоб записати партію до свого активу (у Плішкової був один сетбол).

У другій партії з рахунку 2-0 українка програла наступні 3 гейми, але потім зробила брейк (4*-3) і далі довела матч до перемоги, відігравши два брейкпоінта в заключному геймі.

За підсумками зустрічі в активі Світоліної 2 ейси при одній подвійній помилці, 21 віннер і 16 невимушених помилок, 3 реалізованих брейкпоінта з 8.

На рахунку Плішкової 7 ейсів при 6 подвійних помилках, 37 віннер і 42 невимушених помилки, 2 реалізованих шанси на брейк із 4.

У другому матчі дня 28 жовтня зіграють Бьянка Андрееску (Канада) й Симона Халеп (Румунія).