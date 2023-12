Світоліна обіграла чеську тенісистку на старті в Китаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла свій перший матч у групі на турнірі WTA Finals у Шеньчжені, обігравши чеську тенісистку Кароліну Плішкову.

Джерело: сайт Великий теніс України

Деталі: Перший раунд у пурпуровій групі закінчився рахунком 7-6 (12), 6-4.

👏👏 Through in two! @ElinaSvitolina defeats Pliskova, 7-6(12), 6-4, at the

Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/NvuiIkJmcN