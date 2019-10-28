Свитолина обыграла чешскую теннисистку на старте в Китае

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла свой первый матч в группе на турнире WTA Finals в Шэньчжэне, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову.

Источник: сайт Большой теннис Украины

Детали: Первый раунд в пурпурной группе закончился счетом 7-6(12), 6-4

Для Плишковой это был 6-й матч против соперницы из топ-10 в этом сезоне (3-3). Свитолина провела свой 7-й матч против игрока из первой десятки (2-5) в этом году.

Теннисистки встретились на корте впервые с прошлогоднего Итогового турнира, где Свитолина также одержала победу над чешкой.

На старте первой партии Элина и Каролина обменялись брейками, после чего поочередно брали геймы на своей подаче.

На тай-брейке Свитолиной понадобилось 7 сетболов, чтобы записать партию в свой актив (у Плишковой был один сетбол).

Во второй партии со счета 2-0 украинка проиграла следующие 3 гейма, но затем сделала брейк (4*-3) и дальше довела матч до победы, отыграв два брейкпоинта в заключительном гейме.

По итогам встречи в активе Свитолиной 2 эйса при одной двойной ошибке, 21 виннер и 16 невынужденных ошибок, 3 реализованных брейкпоинта из 8.

На счету Плишковой 7 эйсов при 6 двойных ошибках, 37 виннеров и 42 невынужденные ошибки, 2 реализованных шанса на брейк из 4.



Во втором матче дня сегодня сыграют Бьянка Андрееску (Канада) и Симона Халеп (Румыния).