Свитолина обыграла чешскую теннисистку на старте в Китае

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла свой первый матч в группе на турнире WTA Finals в Шэньчжэне, обыграв чешскую теннисистку Каролину Плишкову.

Источник: сайт Большой теннис Украины

Детали: Первый раунд в пурпурной группе закончился счетом 7-6(12), 6-4

