Стрілянина у Княжичах: затримали організатора і виконавців замаху

Правоохоронці затримали організатора та двох виконавців, які намагалися скоїти умисне вбивство у Броварському районі Київщини.

Джерело: пресслужби поліції Київської області, столичної прокуратури

Деталі: Стрілянина у Броварському районі сталася ще 21 жовтня. Зловмисники чекали на жертву у засідці і здійснили 9 пострілів, після чого зникли з місця події.

Один із підозрюваних протаранив автівку потерпілих. Інший підозрюваний з кущів на узбіччі дороги почав стріляти в лобове скло автомобіля. Потерпілі залишили салон машини і почали тікати, а зловмисник здійснив ще кілька пострілів у їх бік.

Дослівно прокуратура: "Дві кулі потрапили в одного із чоловіків, спричинивши йому тілесні ушкодження. Однак він почав чинити опір. Саме завдяки цьому зловмисникам не вдалось завершити свій злочинний умисел до кінця".

Після скоєння злочину чоловіки роз’їхались по різним містам країни – Вінниця, Київ та Кривий Ріг.

28 жовтня правоохоронці затримали зловмисників. Замовником та організатором замовного вбивства виявився 38-річний житель Києва, приватний підприємець.

Мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим.

Виконавець - 41-річний іноземець. У прес-службі поліції УП повідомили, що чоловік громадянин Росії, який тимчасово мешкав на території Вишгородського району.

Під час обшуку у чоловіка вилучили пістолет "ТТ" з магазином, 60 набоїв різного калібру, глушник та три запасні стволи.

Про його затримання повідомлено посольство Російської Федерації та консульський відділу МЗС.

Ще один співучасник - 34-річний житель міста Кривий Ріг, який добровільно погодився прийняти участь у вбивстві.Зловмисник протаранив автівку потерпілого.

Правоохоронці повідомляють, що затримані причетні до підпалу автівки потерпілого, що стався у столиці.

Організатору злочину повідомлено про підозру у замаху на навмисне вбивство. Суд уже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Наразі триває досудове розслідування.