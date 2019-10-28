Стрельба в Княжичах: задержали организатора и исполнителей покушения

Правоохранители задержали организатора и двух исполнителей, которые пытались совершить умышленное убийство в Броварском районе Киевской области.

Источник: пресс-службы полиции Киевской области, столичной прокуратуры

Детали: Стрельба в Броварском районе произошла еще 21 октября. Злоумышленники ждали жертву в засаде и осуществили 9 выстрелов, после чего скрылись с места происшествия.

Один из подозреваемых протаранил машину пострадавших. Другой подозреваемый из кустов на обочине дороги начал стрелять в лобовое стекло автомобиля. Пострадавшие покинули салон машины и побежали, а злоумышленник совершил еще несколько выстрелов в их сторону.

Дословно прокуратура: "Две пули попали в одного из мужчин, причинив ему телесные повреждения. Однако он начал сопротивляться. Именно благодаря этому злоумышленникам не удалось завершить свой преступный умысел до конца".

После совершения преступления мужчины разъехались по разным городам страны - Винница, Киев и Кривой Рог.

28 октября правоохранители задержали злоумышленников. Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель.

Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим.

Исполнитель - 41-летний иностранец. В пресс-службе полиции УП сообщили, что мужчина гражданин России, который временно проживал на территории Вышгородского района.

Во время обыска у мужчины изъяли пистолет "ТТ" с магазином, 60 патронов различного калибра, глушитель и три запасных ствола.

О его задержании сообщено посольству Российской Федерации и консульский отдел МИД.

Еще один соучастник - 34-летний житель города Кривой Рог, который добровольно согласился принять участие в убийстве. Злоумышленник протаранил машину потерпевшего.

Правоохранители сообщают, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего, который произошел в столице.

Организатору преступления сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

Сейчас продолжается досудебное расследование.