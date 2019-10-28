"Слуги народу" зберуться, щоб владнати ситуацію з "підкупами" – джерело

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Понеділок, 28 жовтня 2019, 15:43

У понеділок о 18.30 відбудеться засідання фракції "Слуга народу", де розбиратимуть ситуацію щодо скандалу у фінансовому комітеті Верховної Ради.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у фракції.

Всіх депутатів в категоричній формі попросили бути присутніми.

Очікується, що Зеленський також може приїхати на засідання, щоб владнати ситуацію.

Що цьому передувало: Тиждень тому розгорівся скандал навколо 11 депутатів "Слуги народу" з фінансового комітету, які начебто отримали по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків (посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна), які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. 

Після розголосу інформації про підкуп у фракції "Слуга народу" заявили, що всі їхні депутати з фінансового комітету пройдуть поліграф.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

Українська правда
Теми: Слуга народу Верховна Рада


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