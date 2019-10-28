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"Слуги народа" соберутся, чтобы решить ситуацию с "подкупами" – источник

Понедельник, 28 октября 2019, 14:43

В понедельник в 18.30 состоится заседание фракции "Слуга народа", где будут скандал в комитете Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники во фракции.

Всех депутатов в категорической форме попросили присутствовать.

Ожидается, что Зеленский тоже приедет на заседание, чтобы разрешить ситуацию.

Что этому предшествовало: Неделю назад разгорелся скандал вокруг 11 депутатов "Слуги народа" с финансового комитета, якобы получивших по 30 000 долларов за неподдержку в комитете законопроекту о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с депутатом Антоном Яценко.

После огласки информации о подкупе во фракции "Слуга народа" заявили, что все их депутаты из финансового комитета пройдут полиграф.

Знать больше: Детектор лжи и $ 30 000 для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Рада
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