"Слуги народа" соберутся, чтобы решить ситуацию с "подкупами" – источник

В понедельник в 18.30 состоится заседание фракции "Слуга народа", где будут скандал в комитете Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники во фракции.

Всех депутатов в категорической форме попросили присутствовать.

Ожидается, что Зеленский тоже приедет на заседание, чтобы разрешить ситуацию.

Что этому предшествовало: Неделю назад разгорелся скандал вокруг 11 депутатов "Слуги народа" с финансового комитета, якобы получивших по 30 000 долларов за неподдержку в комитете законопроекту о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Суть схемы заключается в деятельности электронных площадок (посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества), которые связывают с депутатом Антоном Яценко.

После огласки информации о подкупе во фракции "Слуга народа" заявили, что все их депутаты из финансового комитета пройдут полиграф.

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"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф