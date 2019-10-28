Проукраїнського активіста в Криму звинувачують у підготовці теракту
Російська Федеральна служба безпеки звинувачує жителя Криму Олега Приходька у підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.
Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Назіма Шеіхмамбетова
Пряма мова Шеіхмамбетова: "Сьогодні пройшли слідчі дії з політув'язненим громадянином України Приходьком Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення.
В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії".
Деталі: Адвокат також додав, що в справі призначили низку експертиз: амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну.
Передісторія:
- 9 жовтня в анексованому Росією Криму затримали проукраїнського активіста з Сак Олега Приходька.
- 10 жовтня його заарештували на 2 місяці.
- Пізніше стало відомо, що окупанти вивезли в невідомому напрямку і дружину активіста.
- Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
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