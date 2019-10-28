Проукраїнського активіста в Криму звинувачують у підготовці теракту

Російська Федеральна служба безпеки звинувачує жителя Криму Олега Приходька у підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Назіма Шеіхмамбетова

Пряма мова Шеіхмамбетова: "Сьогодні пройшли слідчі дії з політув'язненим громадянином України Приходьком Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення.

В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії".

Деталі: Адвокат також додав, що в справі призначили низку експертиз: амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну.

Передісторія: