Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проукраїнського активіста в Криму звинувачують у підготовці теракту

Понеділок, 28 жовтня 2019, 15:01

Російська Федеральна служба безпеки звинувачує жителя Криму Олега Приходька у підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката Назіма Шеіхмамбетова

Пряма мова Шеіхмамбетова: "Сьогодні пройшли слідчі дії з політув'язненим громадянином України Приходьком Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення.

В частині обвинувачення Олегу Приходьку інкримінують підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії".

Деталі: Адвокат також додав, що в справі призначили низку експертиз: амбулаторно-психіатричну, біологічну, вибухотехнічну і комплексну лінгвістичну.

Передісторія: 

  • 9 жовтня в анексованому Росією Криму затримали проукраїнського активіста з Сак Олега Приходька.
  • 10 жовтня його заарештували на 2 місяці.
  • Пізніше стало відомо, що окупанти вивезли в невідомому напрямку і дружину активіста.
  • Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак. 

Теми: Кримокупаціяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Крим
З'явились свіжі знімки військового полігону в Криму. Там досі детонує
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: