Проукраинского активиста в Крыму обвиняют в подготовке теракта
Российская Федеральная служба безопасности обвиняет жителя Крыма Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Назима Шеихмамбетова
Прямая речь Шеихмамбетова: "Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение.
В части обвинения Олегу Приходько вменяют подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России".
Детали: Адвокат также добавил, что в деле назначили ряд экспертиз: амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую.
Предыстория:
- 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.
- 10 октября его арестовали на 2 месяца.
- Позднее стало известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении и жену активиста.
- Сотрудники ФСБ обвиняют Приходько по статьям российского уголовного кодекса 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205 (террористический акт). Позже стало известно, что Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
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