Проукраинского активиста в Крыму обвиняют в подготовке теракта

Российская Федеральная служба безопасности обвиняет жителя Крыма Олега Приходько в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Назима Шеихмамбетова

Прямая речь Шеихмамбетова: "Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение.

В части обвинения Олегу Приходько вменяют подготовку к теракту по ч.1 ст.30 УК России и ч.1 ст.205 УК России, а также в незаконном изготовлении взрывчатых веществ по ч.1 ст. 223.1 УК России".

Детали: Адвокат также добавил, что в деле назначили ряд экспертиз: амбулаторно-психиатрическую, биологическую, взрывотехническую и комплексную лингвистическую.

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